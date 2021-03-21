Відома співачка Тіна Кароль здивувала зйомками в печерах, випробувавши силу голосу

Як передає Politeka.net Тіна Кароль у своїй сторіс на Instagram з'явилася в обнімку з чоловіком. У коментарі до фото сказано як співачка познайомилася з продюсером Владліміром Завадюком.

Саме до нього пригорнула Тіна Кароль спершись на плече. Володимир Завадюк є, продюсером і керівником Big entertainment shows на каналі "1+1".

Завадюк розповів, що познайомився з Тіною 8 років тому, під час зйомок інтерв'ю до фільму "Сила любові і голосу".

"Це було найсильніше інтерв'ю в моєму житті. Я брав його годин п'ять. Того вечора Тіна Кароль розкрилася для мене як особистість. Багато всього зі сказаного залишилося тільки у мене в голові. Це було дуже сильно.",- зізнався Володимир. На фото Тіна тримає журнал VogeUa.

Наступне сторіс співачка зняла в печерах. Тіна проходить по проходах піщаних печер, відчуваючи силу голосу. Вона щаслива, посміхається і сміється.

Як відомо, Тіна Кароль продовжує піарити свою нову роботу"Скандал". Тіна рекламує колготки з принтом "Скандал" уздовж ноги, а також пропонує переходити на Патерон для більш детального ознайомлення з її творчістю. Співачка захотіла монетизувати свій контент, і просить за доступ до своїх більш інтимних фото 2,99 доларів на місяць.

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