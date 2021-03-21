Фешн-фотограф, суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк здивувала образом



Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Останній обережний вихід у світ перед локдауном", - повідомила Соня в підписі до посту.



Фешн-фотограф вирішила запалити на повну. На опублікованому кадрі вона позувала в стильному кейпі з золотими гудзиками і витонченої блузі. Свій " лук " Соня доповнила модною сумочкою.

Такий образ судді шоу "Супер топ-модель по-українськи" викликав справжній фурор серед її передплатників.

"Ви ніби не ви, дуже змінилися, тепер 18 річна дівчина, з Вас потрібно брати приклад", "Соня, чудово блузка зроблена під минуле століття в поєднанні з модною сумкою і кейпом.... кращий образ. Сучасна дівчина з 19 століття", " Образ чудовий", "Як стильно! Чудо", - писали в коментарях під знімком.

Образ Плакидюк оцінила і телеведуча Леся Нікітюк:

"Яка ж красива", - прокоментувала вона знімок Соні.

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