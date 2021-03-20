Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе, дивуючи сміливістю

На фото зірка здалася в кофтині і напівпрозорих трусиках. Дівчина вигнулася у ванній кімнаті, демонструючи розкішну фігуру. Анастасія додала гостроти кадру, доторкнувшись пальчиком до губ, заманюючи виглядом. Кадр вийшов дуже ефектним і привабливим, адже Кумейко виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ось воно, який ранок добрий", "Фото вогонь", "сережки люблю","краще тільки поза в кліпі армія "армія зверху"!!!!!", "Прекрасна картинка", "я сумував за тобою", " і про що ми будемо мовчати ?", "Повна домінація стіни", " клас ... люблю Вас", "Секретик", " від краси захоплює дух. Тільки можна мовчати і милуватися)", "Нана, як завжди прекрасна".

Ми писали, що співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала свою чудову розтяжку.

Красуня цього разу вирішила похвалитися ідеальною розтяжкою, задерши ніжку вище голови. Відповідне фото артистка розмістила в своєму Instagram. У кадрі брюнетка постала в яскравій курточці і трусиках. Зірка блиснула апетитними "булочками".

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