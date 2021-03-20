Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук підкорила глибоким чорно-білим знімком

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Марта Адамчук, одна з гумористок "жіночого кварталу" показала своє портретне фото виконане в чорно-білому кольорі.

Красуня підкорила глибиною свого погляду, який спрямований вгору, а також витонченими вигинами фігури. Марта сперлася лівим плечем об дверний отвір і задумливо дивиться вдалину.

Шанувальники не змогли не відзначити увагою прекрасний кадр, друзі і фоловери залишили для Марти багато прекрасних слів в колонці коментарів:

"Аах, очі, очі дівочі ... 🔥Тепер я знаю, звідки бере початок нічне небо❤️", " Ой очі очі, очі дівочі хто в них подивиться і сонце не хоче.😍 😍 😍 ", "Ого, така красива тут, прям як в живу вас побачити))", "лялечка👍 👏❤️💖 💗", "дуже красива❤️🙌 🔥", - прокоментували фанати.

Артистка часто публікує свої фото в Instagram. Марта показує творчий процес зйомок передач, неодноразово дівчина писала, наскільки їй подобається її робота, якій вона віддає всю себе.

Відомо, що Марта Адамчук, яка крім своїх гумористичних виступів активно розвивається як співачка, виступила на церемонії нагородження успішних бізнес-вумен України. За словами артистки, для неї цей досвід став дуже надихаючим, адже вона сама змогла відчути себе королевою.

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