Популярна українська співачка Настя Каменських після презентації кліпу вирішила нагадати про новий Челлендж

Відома виконавиця всіляко намагається просувати свої кліпи і композиції за допомогою реклами, різних кумедних роликів в Instagram і провокативних кадрів, відзнятих для «Тік-Тока».

Деякі з них самі шанувальники після представляють у себе на сторінках в соціальних мережах. Таким відео став ролик, в якому роздягнена Каменських в білому ліфчику і білих шортах з високою посадкою танцює на камеру, нагадуючи про весняну пісню «дівчатка рулять».

Тільки кілька днів тому Каменських випустила кліп, тому похвалилася танцювальними рухами звідти і почала дивувати різкою поведінкою, адже раніше так часто зірка на камеру не роздягалася.

Втім, після схуднення Настя не бачить в цьому нічого поганого і всіляко підкреслює свою фігуру за допомогою таких ось білизняних комплектів, які потім сама ж показує в Сторісах.

Також Настя представила нові кадри зі зйомок цього кліпу. На них можна побачити, як співачка з'являється перед камерами в різних нарядах і позах. На заголовному кадрі вона позує, сидячи на капоті розкішного автомобіля і широко розставивши ноги. На ній чорні розкльошені шкіряні штани, а також прозора чорна водолазка, під якою видно квітчастий ліф. Завершують образ співачки численні кіски на голові.

"Дуже круто!! Так і є: дівчатка рулять!«, "Кругленький животик видно)", " Настя, навіщо?", "Офігенний кліп і пісня. Наспівую з учорашнього дня. Настя one love», «можна нескінченно дивитися», "Срам Господній", - пишуть люди.

Нагадавши, Каменських у зухвалому образі влаштувала "дикі танці" разом з Нікітюк на зйомках: "Леська бомба!".

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