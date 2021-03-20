Популярная украинская певица Настя Каменских после презентации клипа решила напомнить о новом челлендже

Известная исполнительница всячески старается продвигать свои клипы и композиции при помощи рекламы, различных забавных роликов в Инстаграм и провокативных кадров, отснятых для «Тик-Тока».

Некоторые из них сами поклонники после представляют у себя на страницах в социальных сетях. Таким видео стал ролик, в котором раздетая Каменских в белом лифчике и белых шортах с высокой посадкой танцует на камеру, напоминая про весеннюю песню «Девочки рулят».

Только несколько дней назад Каменских выпустила клип, поэтому похвасталась танцевальными движениями оттуда и начала удивлять резким поведением, ведь раньше так часто звезда на камеру не раздевалась.

Впрочем, после похудения Настя не видит в этом ничего плохого и всячески подчеркивает свою фигуру при помощи таких вот бельевых комплектов, которые потом сама же показывает в Сторисах.

Также Настя представила новые кадры со съемок этого клипа. На них можно увидеть, как певица появляется перед камерами в разных нарядах и позах. На заглавном кадре она позирует, сидя на капоте роскошного автомобиля и широко расставив ноги. На ней черные расклешенные кожаные штаны, а также прозрачная черная водолазка, под которой видно цветастый лиф. Завершают образ певицы многочисленные косички на голове.

«Очень круто!! Так и есть: девочки рулят!», «Округлившийся животик видно)», «Настя, зачем?», «Офигенный клип и песня. Напеваю со вчерашнего дня. Настя one love», «Можно бесконечно смотреть», «Срам Господний», - пишут люди.

Напомним, Каменских в дерзком образе устроила "дикие пляски" вместе с Никитюк на съемках: "Леська бомба!".

Как сообщала Politeka, раскованная Каменских в неудачных нарядах засветила свои недостатки: "Там торчит, а там...".

Также Politeka писала, что взъерошенная и опухшая Каменских без макияжа разочаровала своей выходкой: "Печально на это смотреть".