Вагітна дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як веселиться без чоловіка у відпустці

На початку літа 2019 року з'явилася інформація, що Віктор Павлік розлучився зі своєю дружиною Ларисою. Так само співак вразив своїх шанувальників новиною, що зійшовся з Катею Репяховою. Тоді вони приховували свої стосунки з певних причин, також дівчина працювала концертним директором самого Віктора.

Зараз пара вже в шлюбі і вони чекають появи на світ сина, якого збираються назвати Михайлом. Дівчина часто стикалася з критикою через сильну різницю у віці з чоловіком-йому 55.

Зараз же пара активно займається своїм особистим життям і не говорить про щось важливе на публіку. Катерина ж розповідає про себе досить багато. Зараз вона полетіла на Відпочинок з мамою, поки її чоловік залишився працювати. Також дівчина в розділі Сторі показала, як проводить час без Павлика і веселиться на природі з розкішним пейзажем.

Також Катерина показала як пройшов її день, адже на сьогодні у неї була запланована фотосесія. Щаслива Катя похвалилася кадрами в різноманітних пікантних нарядах і з вишуканими прикрасами.

Фолловери, побачивши красуню не стрималися від похвали і слів підтримки:

"Дуже гарний макіяж 😍 чи то вагітність Вам до лиця"," яка гарна, прикраси такі круті", " яка гарна майбутня мама!Супер!", "Катюня, ти принцеса!", "Віктору дуже-дуже пощастило з вами", - написали підписники.

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