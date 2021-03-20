Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про тонкощі своєї роботи зі знаменитостями



Свій коментар танцівниця з проекту "Танці з зірками" дала в інтерв'ю "Новому каналу".



Гвоздьова має за плечима 16 років педагогічного стажу. За її словами, вона здатна знайти підхід до кожного свого учня, в тому числі і до українських зірок.

"Намагаюся, щоб на проекті вони не мучилися, а отримували задоволення", - з посмішкою на обличчі поділилася хореограф.

Ілона розповіла, що до вивчення танцювальних елементів на "Танцях з зірками" вона підходила з гумором.

"Любителі не розуміють професійного сленгу. Терміни "Demi-plie«,» турлян" з вуст Катерини Кухар для них звучать, як нецензурна лексика. Тому я намагалася всі рухи адаптувати до зрозумілої мови. А ще вибудовувала асоціативний ряд з певних елементів. Так, базові кроки в ча-ча-ча для Дмитра Танковича звучали:»йдемо впевнено у фінал". Рухи руками в іншому елементі назвала» пішов геть звідси"", - розповіла хореограф.

Раніше Гвоздьова розповіла, що спочатку повинна була бути в парі з Олегом Винником, проте вибрала собі в партнери Володимира Остапчука.

"Я його вибрала лише по тому моменту, що на відміну від Олега, Вова був з більш вільним графіком, ніж Винник з його концертами і роз'їздами", - розповіла хореограф.

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