Хореограф Илона Гвоздева рассказала о тонкостях своей работы из знаменитостями
Свой комментарий танцовщица из проекта "Танці з зірками" дала в интервью "Новому каналу".
Гвоздева имеет за плечами 16 лет педагогического стажа. По ее словам, она способна найти подход к каждому своему ученику, в то числе и к украинским звездам.
"Стараюсь, чтобы на проекте они не мучились, а получали удовольствие", - с улыбкой на лице поделилась хореограф.
Илона рассказала, что к изучению танцевальных элементов на "Танцях з зірками" она подходила с юмором.
"Любители не понимают профессионального сленга. Термины «Demi-plie», «турлян» из уст Екатерины Кухар для них звучат, как нецензурная лексика. Поэтому я старалась все движения адаптировать к понятному языку. А еще выстраивала ассоциативный ряд из определенных элементов. Так, базовые шаги в ча-ча-ча для Дмитрия Танковича звучали: «Идем уверенно в финал». Движения руками в другом элементе назвала «Пошел вон отсюда»", - рассказала хореограф.
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Ранее Гвоздева рассказала, что изначально должна была быть в паре с Олегом Винником, однако выбрала себе в партнеры Владимира Остапчука.
"Я его выбрала лишь по тому моменту, что в отличие от Олега, Вова был с более свободным графиком, чем Винник с его концертами и разъездами", - рассказала хореограф.
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