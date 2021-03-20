Зірка Холостяка з Микитою Добриніним, переможниця шоу Даша Квіткова висловилася про шоу

Відповідаючи на найцікавіші запитання своїх шанувальників, Даша вирішила торкнутися теми проекту Холостяк, яку так сильно не любить. Дівчина розповіла, що в новому 11 сезоні шоу фавориток у неї немає і бути не може, адже вона вже знає фінальний вибір чоловіка, тому утримається від додаткових коментарів.

Також дівчина згадала і свою участь на зйомках з Добриніним. З чуток, що поширилися в мережі, у її чоловіка був інтимний зв'язок з кимось із учасниць на проекті.

На що Даша різко відповіла: «Ні з ким такого не було, крім мене. Ми всі дорослі люди. І ми не шкодуємо три місяці чекали. І хлопці, пройшло так багато часу, ми вже чоловік і дружина, чекаємо дитину, залиште цю тему» - порадила дівчина в Instagram.

В цілому, Даша Квіткова опинилася в центрі уваги після того, як оголосила про свою вагітність. Дівчина не стала приховувати, як проходить цей період і ховатися від камер. Навпаки, вона з легкістю показує, як змінюється і дивує своєю сміливістю.

"Ростемо зі швидкістю Формули 1. І щоранку у нас однакова проблема "що надіти". Я росту після силових тренувань, Даша росте і без них.",- розповів Микита Добринін.

Для порівняння Квіткова також представила фото того, як виглядала до вагітності в простому чорному купальнику: «а моя Талі в 59 см повернеться взагалі?"- написала вона.

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