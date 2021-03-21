Переможець шоу" Холостячка " Олександр Еллерт показав, як провидить час з дочкою

Як передає Politeka.net, новими кадрами обранець актриси Ксенії Мішиної поділився на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що в Києві вирішили ввести «червону» зону карантину. Вона запрацює з 00: 01 20 березня, в ніч з п'ятниці на суботу. Діяти обмеження будуть протягом трьох тижнів, до 9 квітня включно.

Така новина не сильно обрадувала Олександра, і разом з дочкою вони зважилися насолодитися прогулянкою столицею, поки карантинні обмеження не набрали чинності.

"Догулялись? Всіх з локдауном!",- емоційно заявив Еллерт на відео.

На опублікованих кадрах обранець Ксенії Мішиної разом зі своєю тринадцятирічною донькою від першого шлюбу Елею прогулялися вулицями міста.

Але основною їх метою було відвідати паспортний сервіс, де Елі довелося позувати для фото.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася з Олександра Еллерта, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".

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