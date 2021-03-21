Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт показал, как провидит время с дочерью

Как передает Politeka.net, новыми кадрами избранник актрисы Ксении Мишиной поделился на своей страничке в Instagram.

Стоит отметить, что в Киеве решили ввести «красную» зону карантина. Она заработает с 00:01 20 марта, в ночь с пятницы на субботу. Действовать будут ограничения в течение трех недель, до 9 апреля включительно.

Такая новость не сильно обрадовала Александра, и вместе с дочерью они решились насладиться прогулкой столицей, пока карантинные ограничения не вступили в силу.

"Догулялись? Всех с локдауном!", - эмоционально заявил Эллерт на видео.

На опубликованных кадрах избранник Ксении Мишиной вместе со своей тринадцатилетней дочкой от первого брака Элей прогулялись улицами города.

Но основной их целью было посетить паспортный сервис, где Эле пришлось позировать для фото.

Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Александром Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".

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