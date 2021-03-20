Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра,. показала себе і розповіла про своє кохання

На фото Надя здалася крупним планом, демонструючи свою красу по плечі. Мейхер зробила стильну зачіску, доповнивши її сухими трояндами. Зірка нанесла на обличчя яскравий макіяж, а на шиї можна побачити золоті прикраси. співачка запустила пальчики у волосся, роблячи кадр більш пристрасним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі мої!

Моя любов до опери і наполеглива праця , дали свої плоди... Мій Всесвіт відгукнувся на мою давню пристрасть не тільки виконувати оперні арії в концертній програмі, а й брати участь в оперних постановках. Випадково почувши моє виконання арії "Habanera", режисер Андрій Маслаков ( примітно, що він не знав мене), запросив виконати партію Carmen в однойменній оперній постановці" Carmen " Georges Bizet",- написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітаю, Надя! Ви велика розумниця!", "Ого! Супер! Удачі в підготовці! Не сумніваюся, що і з цим завданням ви впораєтеся чудово!", "Моєю будеш?", "Вау. Дуже хочеться потрапити до вас на прем'єру", " яке щастя! Щиро за Вас рада".

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