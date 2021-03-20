Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра,. показала себя и рассказала о своей любви

На фото Надя показалась крупным планом, демонстрируя свою красоту по плечи. Мейхер сделала стильную прическу, дополнив ее сухими розами. Звезда нанесла на лицо яркий мейкап, а на шее можно увидеть золотые украшения. певица запустила пальчики в волосы, делая кадр более страстным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие мои!

Моя любовь к опере и упорный труд , дали свои плоды... Моя Вселенная откликнулась на мою давнюю страсть не только исполнять оперные арии в концертной программе, но и участвовать в оперных постановках. Случайно услышав моё исполнение арии “Habanera”, режиссёр Андрей Маслаков ( примечательно, что он не знал меня), пригласил исполнить партию Carmen в одноимённой оперной постановке «Carmen» Georges Bizet", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, Надя! Вы большая умница!", "Ого! Супер! Удачи в подготовке! Не сомневаюсь, что и с этой задачей вы справитесь великолепно!", "Моей будешь?", "Вау. Очень хочется попасть к вам на премьеру", "Какое счастье! Искренне за Вас рада".

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