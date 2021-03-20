Дітки відомих знаменитостей Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорюють своєю безтурботністю, миле фото облетіло мережу

Як передає Politeka.net на старниці в Instagram Єлизавети Галкіної з'явилося миле фото брата і сестри в юному віці, що підкорило своєю невинністю.

У кадрі Ліза і Гаррі стоять на порозі будинку в замку Пугачової і Галдкіна. Фото зроблено влітку, що видно по нарядам дітей. На Гаррі шортики і футоблка, а на голові білий капелюх, а на Лізі - гіпюровий костюмчик ніжно-рожевого кольору.

Гаррі взяв сестричку за руку, і моргає, рукою доторкнувшись до капелюха. А Ліза стоїть опустивши на бік голову, їй дійство явно не до душі.

"Улюблені Гаррі і Ліза 😍. Поставите лайк?",- попросили автори пабліку.

"Шанувальники відразу кинулися коментувати "солодку парочку": "Шкодник Гаррі та милашка Ліза", "Куклята!👯", "Такі славні маленькі! ❤️💥🥰💋👍😊🌷💥", " Чарівний. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Милі малюки.", "Який гарний костюмчик на Лізі.Принада.😊 👏 ", "Лапочки😍😍😍😘😘😘🙏🙏🙏", "Пупсики!", "Солодка парочка 😊 😊 😊 ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".

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