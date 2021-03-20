Відомий телеведучий, суддя шоу Майстер Шеф і ресторатор Ектор Хіменес-Браво продовжує тішити погляди фанатів, розміщуючи на своїй сторінці пристрасні, підбадьорливі і захоплюючі фото

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор розмістив кілька кадрів свого суботнього дня. Фото привели в захват шанувальників ведучого, жінки, які захоплюються красою і привабливістю ресторатора, засипали Кубинця безліччю компліментів і коментарів.

У кадрах Ектор постав у бежевій футболці з накинутим на голову капюшоном, далі позував без капюшона, і третє фото - сидячи за комп'ютерним столом з собачкою на руках. Миле створіння лежало на руках у Ектора немов маленька дитинка, що привело в трепет серця прихильниць.

У своєму пості Ектор написав: "Субота - 🎥 Ефір "Майстер шеф", 🌱 Майже весна, ☄️ Відмінний настрій, ☀️ Сонце, 👚Улюблена футболка.... А за що ви полюбите цей день?"

Шанувальники тут же відреагували на фото Ектора, розповівши для кого чим знаменний цей день.

"Такі милі ❤️", "Красива парочка👌"," Модель😆", "Сьогодні День Щастя!!! Будьте щасливі завжди!!!❤ ️ ", "Собачка-Лапушка🙌❤️", "чекаю новий ефір", "Ти - сила у всьому - обажаю", "За вашу красиву футболку 😂", "Щаслива Лупитушка на руках сильного, люблячого тата! День тільки почався, а справ вже багато зроблено!💃 ❤ 😊 ", "Ектор, вчора ви мені наснилися. Було дуже приємне спілкування удвох", "Ектор, що за порода у цієї няшки?",- відгукнулися небайдужі шанувальники.

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