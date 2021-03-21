Відомий російський комік Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової часто показує своїх дітей лізу і Гаррі, яких виховує разом зі своєю зірковою дружиною

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Галкін в черговий раз показав своїх милих дітей, похвалившись іграшками, які приніс їм у подарунок. Галкін приніс цілий пакет фігурок в коробочках, і діти із задоволенням збирали їх. Розглядаючи з дітьми іграшки Галкін підтвердив: "Непогана річ".

"А які іграшки подобаються вашим дітям?",- сперечався Галкін, під відео з рекламою.

Багато шанувальників помітили, що Галкін став рекламувати дитячі іграшки, але і це у нього виходить дуже мило.

"Навіть рекламу дуже приємно дивитися у вас!❤", "Супер тато, і діти просто принадність, завжди дивлюся із задоволенням!🔥 👏 😍 😂 ", "Ми теж раніше купували, але дорогувато виходить"," як же мені подобаються ці дітки ❤️виховані, милі, розумні))"," не кожен дозволить, такий пакетик придбати. Особливо робочі", "хотілося б також внучку порадувати", "всім би діткам такого тата🙏❤️", "самі вони мармелади😍", "Правильно, потрібно з дитинства дітей привчати заробляти на рекламі, а то хіба мало, як життя повернеться", "Багато жити не заборониш", - написали шанувальники коміка.

Нагадаємо, що 71-річна Пугачова розкрила правду про свій стан: "прокинутися б...».

Як повідомляла Politeka, син Пугачової і Галкіна одним рухом показав, як насправді ставиться до сестри Лізі: "які ж вони...".

Також Politeka писала, що квітучого Галкіна не впізнали поруч зі старіючою Пугачовою: "син з мамою".