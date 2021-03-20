Репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився яскравим знімком, позуючи на фото з незвичайною статуєю свого гурту

Популярний артист і продюсер займається не тільки своєю групою, він також пише пісні, просуває кар'єру талановитих виконавиць, які співпрацюють з його агентством і встигає займатися особистим життям, приділяючи увагу молодій дружині Насті Каменських. Після того, як чоловік помітно схуд, він став часто показувати різні забавні Селфі.

Цей раз не був винятком, адже чоловік засвітився поруч зі спеціальною статуєю, на нижній частині якої було вибито назву його власного лейбла і групи «мізки». При цьому позував артист у впевненій позі, надівши чорний спортивний костюм, білі кросівки і шапку.

Оскільки артист показав себе справжнім і поруч зі статуєю, фанати звернули увагу саме на це:

"Шабат😂 🙌; крутяк хочу хочу потрапити туди😍; ух, вогонь🔥; Потап красень!; Дуже класна статуя🔥; Крутяк😎; Прям підходить до mozgi studio🔥; Потап високий а та скульптура ще вище🤔; Де цей монумент локація?:); Яка харизма👏 🔥; У вас тут жарко».

Як відомо, у Каменських вийшла довгоочікувана прем'єра весняного треку під назвою «дівчатка рулять». У кліпі зірки знялися її подружки, а також такі зірки як Даша Астаф'єва і Леся Нікітюк. Знялася в кліпі і дружина позитиву Анна.

Потап з Позитивом вирішили познущатися над прем'єрою. Позитив став пародіювати танці Лесі Нікітюк, а Потап намагався станцювати тверк. Закінчилося все тим, що в кадр увійшла Леся Нікітюк і розігнала їх сумкою. Отримали наганяй зірки віддалилися з кадру, залишивши місце для ефектної Лесі. Зірка не розгубилася і почала танцювати під новий хіт.

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