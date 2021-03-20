Рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поделился ярким снимком, позируя на фото с необычной статуей свой группы

Популярный артист и продюсер занимается не только своей группой, он также пишет песни, продвигает карьеру талантливых исполнительниц, сотрудничающих с его агентством и успевает заниматься личной жизнью, уделяя внимание молодой супруге Насте Каменских. После того, как мужчина заметно похудел, он стал часто показывать различные забавные селфи.

Этот раз не был исключением, ведь мужчина засветился рядом со специальной статуей, на нижней части которой было выбито название его собственного лейбла и группы «Мозги». При этом позировал артист в уверенной позе, надев черный спортивный костюм, белые кроссовки и шапку.

Поскольку артист показал себя настоящего и рядом со статуей, фанаты обратили внимание именно на это:

«Шабат 😂🙌; Крутяк🔥хочу попасть туда😍; Ух, огонь 🔥 Лешка такой красавчик стал; Потап красавчик!; Очень классная статуя🔥; Крутяк😎; Прям подходит к mozgi studio🔥; Потап высокий а та скульптура еще выше🤔; Где этот монумент локация?:); Какая харизма👏🔥;У вас тут жарко».

Как известно, у Каменских вышла долгожданная премьера весеннего трека под названием «Девочки рулят». В клипе звезды снялись ее подружки, а также такие звезды как Даша Астафьева и Леся Никитюк. Снялась в клипе и жена Позитива Анна.

Потап с Позитивом решили поиздеваться над премьерой. Позитив стал пародировать танцы Леси Никитюк, а Потап пытался станцевать тверк. Закончилось все тем, что в кадр вошла Леся Никитюк и разогнала их сумкой. Получившие нагоняй звезды удалились из кадра, оставив место для эффектной Леси. Звезда не растерялась и начала танцевать под новый хит.

Напомним, что Потап разоткровенничался о возрасте и показал, как они с Кошевым "приглядывают" друг за другом: "Биба и Боба...".

Как сообщала Politeka, стильный Потап без Каменских внезапно заговорил о свободе: "Можно расслабиться...".

Также Politeka писала, что Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном: "Повезло с папаней!".