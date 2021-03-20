Відома українська співачка Тіна Кароль вразила наповал яскравим образом на "Жіночому кварталі"

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram з'явився кадр з її виступу. Тіна була одягнена в неймовірної краси чорне плаття. Співачка була схожа на справжню принцесу. Виріз на нозі, глибоке декольте і рукава-ліхтарики створювали особливий шарм. На фото щаслива Кароль тримала букет з квітами.

Як стало відомо, Тіна Кароль прийшла на шоу, щоб влаштувати «скандал» - заспівати свій новий хіт з однойменною назвою. У коментарях під постом артистці залишили масу приємних слів.

"Чого, у Тіни Кароль через 2 тижні реліз альбому?", "Ооо, чекаємо», «Моя перша зустріч з Тіною», «Ураааа», «яке гарне плаття», "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіна Кароль презентувала нову пісню на тлі скандалу з Ольгою Поляковою, яка назвала її «плакальницею на похоронах».

Раніше ми писали, що Кароль показала себе в новому ніжному образі. Співачка показала себе крупним планом, демонструючи бездоганну зовнішність. Судячи з усього, красуня вирішила повністю не позбавлятися від свого чуттєвого творчого образу на користь заявленого зухвалого.

Нагадаємо, що Тіна Кароль ошелешила українців сумною звісткою, що сталося: "це пов'язано з...".

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