Співачка, дружина продюсера Юрія Нікітіна, Ольга Горбачова, поділилася кадрами чарівного відпочинку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ольга Горбачова розмістила фото в якому позує в басейні, показуючи ідеальну фігуру і незвичайне бікіні з химерними візерунками.

Дружина відомого продюсера показала себе у воді, тримаючись на водній гладі, чарівно посміхаючись. Кадр був знятий зверху вниз, показуючи жінку майже в повний зріст в бірюзових хвилях. Відомо, що Ольга відпочиває в Дубаї.

"Чому чоловік так часто відпускає мене у відпустку одну? Тому що це єдиний спосіб зробити людину, з якою він живе, терплячим, ненадовго терплячим і знову усміхненим😁"

Так прокоментували Ольга своє чарівне фото, позначивши хештегами "7 життів жінки" і "Сила рівноваги".

Шанувальники Ольги відзначили, що її чоловік правильно робить, даючи своїй коханій можливість побути в розлуці, вбираючи сонячні промінчики, милуючись природою і насичуючись новими емоціями.

"Дуже правильний чоловік🙌", "100% 🔥 🔥 🔥", "Відпускають того, хто запитує дозвіл) чоловікові респект👏", - відгукнулися шанувальники знаменитості, підтримавши чоловіка співачки.

Відомо, що Ольга і Юрій разом вже понад 21 року, проте в їх парі була перерва, і після розриву, разом вони знаходяться чотири роки. Про свої стосунки знаменитості кажуть, що переосмислили їх, і тепер намагаються прожити кожен день так, ніби тільки познайомилися, і хочуть сподобатися один одному. Так їм вдається зберегти романтичні відносини ви протягом тривалого періоду часу.

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