На популярному гіпершоу "Маска" розкрили ще одного учасника, яким виявилася співачка Злата Огневич

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу з'явився виступ і розкриття запрошеної маски ворони. Під маскою ховалася українська співачка Злата Огневич.

"Ось це несподіванка! Під костюмом величного Ворона в гіпершоу Маска @maskaukrainetv ховалася Злата Огневич. Зіркові детективи не змогли впізнати співачку в цьому образі", - підписали фото автори аккаунта.

Варто відзначити, що глядачі були дуже здивовані такому повороту подій, адже багато хто був упевнений, що Злата ховається в костюмі Сонця.

"А хто тоді Сонце?", "Я в шоці! Хто ж тоді Сонце?", «Несподівано... я думала, що Злата Огневич в масці Сонце", "Офігеть, я думала що вона в сонці", - здивувалися шанувальники.

Як відомо, на шоу «Маска» залишилося лише половина учасників. З кожним ефіром шоу стає все загадковішим, адже сценаристи постійно заплутують детективів і глядачів. Так вийшло і з персонажем Злати Огневич, адже багато хто запевняв, що саме вона Сонце.

Відзначимо, що в шоу «Маска» вже встигли розкрити Аліну Гросу, Макса Барських, Ірину Федишин, Оксану Байрак та інших відомих людей.

Нагадаємо, що Злата Огневич ледь не впустила бюст, прийнявши кокетливу позу в легкій сукні: спокусливі кадри.

Як повідомляла Politeka, приваблива Огневич опинилася на березі моря, вразивши визнанням: «все сталося спонтанно...».

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