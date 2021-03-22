Відома модель Емілі Ратаковски у прозорій чорній білизні не стала приховувати своє тіло

Емілі Ратаковскі-одна з найкрасивіших дівчат сучасності, яка нещодавно стала мамою вперше. Дівчина не тільки змушує дивуватися фанатів своєю бездоганною формою, але ще і запевняє: нічого особливого вона з собою насправді не робить.

За словами Ратаковскі, вона просто любить своє тіло, приймає його і дуже піклується про нього, відчуваючи його бажання. Як можна помітити на фото, Емілі впевнено почуває себе перед камерою, із задоволенням підкреслює свої достоїнства за допомогою досить відкритих поз перед об'єктивом і не бентежиться демонструвати білизну, зробленої з сітчастої тканини.

У чорному комплекті і зі спущеними штанами Ратаковскі цілком впевнено відчувала себе, хвалячись виглядом. Базові очищаючі засоби, сироватка з ретинолом і масло з трояндою – ось основа догляду за шкірою моделі.

Заради такого гідного вигляду, зірка дуже намагається підтримувати пружність її шкіри, вона постійно користується скрабами, ходить в Сауни і на тайський масаж. Також Ратаковскі не може жити без гідрогелевих масок для обличчя.