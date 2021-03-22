Відома модель Емілі Ратаковски у прозорій чорній білизні не стала приховувати своє тіло
Емілі Ратаковскі-одна з найкрасивіших дівчат сучасності, яка нещодавно стала мамою вперше. Дівчина не тільки змушує дивуватися фанатів своєю бездоганною формою, але ще і запевняє: нічого особливого вона з собою насправді не робить.
За словами Ратаковскі, вона просто любить своє тіло, приймає його і дуже піклується про нього, відчуваючи його бажання. Як можна помітити на фото, Емілі впевнено почуває себе перед камерою, із задоволенням підкреслює свої достоїнства за допомогою досить відкритих поз перед об'єктивом і не бентежиться демонструвати білизну, зробленої з сітчастої тканини.
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У чорному комплекті і зі спущеними штанами Ратаковскі цілком впевнено відчувала себе, хвалячись виглядом. Базові очищаючі засоби, сироватка з ретинолом і масло з трояндою – ось основа догляду за шкірою моделі.
Заради такого гідного вигляду, зірка дуже намагається підтримувати пружність її шкіри, вона постійно користується скрабами, ходить в Сауни і на тайський масаж. Також Ратаковскі не може жити без гідрогелевих масок для обличчя.
Отметиим, після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки недавно дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.
"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; німфа припливла; чорт візьми, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності", - відповідають в мережі.
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