Известная модель Эмили Ратаковски в прозрачном черном белье не стала скрывать свое тело
Эмили Ратаковски – одна из самых красивых девушек современности, недавно ставшая мамой впервые. Девушка не только заставляет удивляться фанатов своей безупречной формой, но еще и уверяет: ничего особенного она с собой на самом деле не делает.
По словам Ратаковски, она просто любит свое тело, принимает его и очень заботится о нем, чувствуя его желания. Как можно заметить на фото, Эмили уверенно чувствует себя перед камерой, с удовольствием подчеркивает свои достоинства при помощи довольно открытых поз перед объективом и не смущается демонстрировать белье, сделанной из сетчатой ткани.
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В черном комплекте и со спущенными штанами Ратаковски вполне уверенно чувствовала себя, хвастаясь видом. Базовые очищающие средства, сыворотка с ретинолом и масло с розой – вот основа ухода за кожей модели.
Ради такого достойного вида, звезда очень старается поддерживать упругость ее кожи, она постоянно пользуется скрабами, ходит в сауны и на тайский массаж. Также Ратаковски не может жить без гидрогелевых масок для лица.
Отметиим, после рождения ребенка Ратаковски еще ни разу не показывала фигуру, посвящая свое время семье и самой себе. И только недавно девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.
«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; нимфа приплыла; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели🙌👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; Девушка, это огонь; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности», - отвечают в сети.
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