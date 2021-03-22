Известная модель Эмили Ратаковски в прозрачном черном белье не стала скрывать свое тело

Эмили Ратаковски – одна из самых красивых девушек современности, недавно ставшая мамой впервые. Девушка не только заставляет удивляться фанатов своей безупречной формой, но еще и уверяет: ничего особенного она с собой на самом деле не делает.

По словам Ратаковски, она просто любит свое тело, принимает его и очень заботится о нем, чувствуя его желания. Как можно заметить на фото, Эмили уверенно чувствует себя перед камерой, с удовольствием подчеркивает свои достоинства при помощи довольно открытых поз перед объективом и не смущается демонстрировать белье, сделанной из сетчатой ткани.

В черном комплекте и со спущенными штанами Ратаковски вполне уверенно чувствовала себя, хвастаясь видом. Базовые очищающие средства, сыворотка с ретинолом и масло с розой – вот основа ухода за кожей модели.

Ради такого достойного вида, звезда очень старается поддерживать упругость ее кожи, она постоянно пользуется скрабами, ходит в сауны и на тайский массаж. Также Ратаковски не может жить без гидрогелевых масок для лица.