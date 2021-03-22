Популярна українська співачка Настя Каменських знялася в незвичайній рекламі, показуючи струнку фігуру

Популярна українська виконавиця щодня публікує в Instagram нові ролики, щоб привернути увагу до себе і похвалитися схудлою фігурою. Після того, як Каменських скинула більше 20 кілограм стиль її в одязі дуже змінився.

Навіть під час рекламних фотосесій або роботи над цілими кліпами, Каменських воліє з'являтися в досить відкритих нарядах, що демонструють її талію і стегна. Цього разу фанати поділилися роликом з Настею, який був відзнятий спеціально для реклами морозива.

Настя стала рекламним представником відомого виробника морозива, тому в ролику перетворилася в ефектну красуню, що виходить з ванної з морозивом, а потім в золотій сукні ходить по прикрашеній кімнаті в пошуках своїх ласощів.

Образ вийшов досить розкутим, що відзначили в мережі, масово публікуючи кадри зі зйомок.

Як можна помітити, відома виконавиця всіляко намагається просувати свої кліпи і композиції за допомогою реклами, різних кумедних роликів в Instagram. Таким відео став ролик, в якому роздягнена Каменських в білому ліфчику і білих шортах з високою посадкою танцює на камеру, нагадуючи про весняну пісню «дівчатка рулять».

"Дуже круто!! Так і є: дівчатка рулять!«, "Кругленький животик видно)", " Настя, навіщо?", "Офігенний кліп і пісня. Наспівую з учорашнього дня. Настя one love", "можна нескінченно дивитися«," Срам Господній», - пишуть люди під роликами Каменських

Нагадавши, Каменських у зухвалому образі влаштувала "дикі танці" разом з Нікітюк на зйомках: "Леська бомба!".

Як повідомляла Politeka, розкута Каменських в невдалих нарядах засвітила свої недоліки: "Там стирчить, а там...".

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