Популярная украинская певица Настя Каменских снялась в необычной рекламе, показывая стройную фигуру

Популярная украинская исполнительница каждый день публикует в Инстаграм новые ролики, чтобы привлечь внимание к себе и похвастаться похудевшей фигурой. После того, как Каменских сбросила более 20 килограмм стиль ее в одежде очень изменился.

Даже во время рекламных фотосессий или работы над целыми клипами, Каменских предпочитает появляться в довольно открытых нарядах, демонстрирующих ее талию и бедра. В этот раз фанаты поделились роликом с Настей, который был отснят специально для рекламы мороженого.

Настя стала рекламным представителем известного производителя мороженого, поэтому в ролике преобразилась в эффектную красотку, выходящую из ванной с мороженым, а затем в золотом платье расхаживающую по украшенной комнате в поисках своего лакомства.

Образ получился довольно раскованным, что отметили в сети, массово публикуя кадры со съемок.

Как можно заметить, известная исполнительница всячески старается продвигать свои клипы и композиции при помощи рекламы, различных забавных роликов в Инстаграм. Таким видео стал ролик, в котором раздетая Каменских в белом лифчике и белых шортах с высокой посадкой танцует на камеру, напоминая про весеннюю песню «Девочки рулят».

«Очень круто!! Так и есть: девочки рулят!», «Округлившийся животик видно)», «Настя, зачем? Соблазн на максимум», «Офигенный клип и песня. Напеваю со вчерашнего дня. Настя one love», «Можно бесконечно смотреть», «Срам Господний», - пишут люди под роликами Каменских

Напомним, Каменских в дерзком образе устроила "дикие пляски" вместе с Никитюк на съемках: "Леська бомба!".

Как сообщала Politeka, раскованная Каменских в неудачных нарядах засветила свои недостатки: "Там торчит, а там...".

Также Politeka писала, что взъерошенная и опухшая Каменских без макияжа разочаровала своей выходкой: "Печально на это смотреть".