Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Ліліана, побувала в гостях на одному з телеканалів

Ліліана разом з чоловіком виховує сина, Леона, також дівчина активно розвиває свої соцмережі і знімається в різних передачах, передає Politeka.net.

Цього разу Лілія побувала на ранковому ефірі одного з телеканалів. Красуня опублікувала відео, на якому вітається з глядачем (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах ефектна красуня в блискучій кофті і чорній спідничці позувала на стільці, поруч з нею можна було помітити сина, Леона.

"Доброго ранку! Це "Сніданок з 1+1", - вимовила дружина хореографа, посміхаючись.

Дівчина пограла на камеру, виставивши язик в одному з кадрів.

"6 дубль...🤣 🙃 🤪 Доброго ранку🥰 🧡", - написала Лілія.

За годину відео зібрало понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Доброго ви така гарна❤️", " ви неймовірна! 😍 ❤ ️ ❤ ️ ", "Доброго ранку", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма знайомий з дружиною вже 13 років. Пара довгий час зустрічалася, а потім і узаконила стосунки.

В одному з інтерв'ю хореограф розповів, що закохався в майбутню дружину з першого погляду. Це сталося в одному зі столичних нічних клубів. Тоді яма подумав, що дівчина занадто красива для нього і не наважувався підійти. Все ж пара стала спілкуватися, Влад провів Лілю додому, а на лавці біля під'їзду вони вперше поцілувалися.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "не підходьте, я зараз стрибну!".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою:"надлишок краси".