Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у яскравому костюмі захопила підкачаною фігурою

У будь-який період свого життя Дженніфер намагається максимально приділяти час догляду за собою і своїм тілом. Лопес була настільки захоплена раніше цим заняттям, що навіть відкрила власний бренд косметики і успішно його просуває, мотивуючи тим, що створила щось особливе.

Дивлячись на фото 51-річної знаменитості, якій через три місяці буде 52, складно повірити, що вона в поганій формі. Ідеальна шкіра, підтягнута фігура і доглянуте обличчя без пластики, як запевняє сама Лопес і її косметолог, виглядають і правда дуже добре.

На знімку можна помітити, що під час своїх виступів Лопес також віддає всю себе. Кольоровий костюм, що підкреслює ноги зірки, зовсім не приховав її форм, а навпаки, підкреслив їх.

Дженніфер зізналася раніше, що іноді любить побалувати себе смачною їжею, але потім переходить на протеїнові коктейлі. Співачка дуже багато часу приділяє тренуванням. Вона танцює в своїй домашній студії і змішує свої тренування з йогою, круговими тренуваннями і підняттям важких предметів.

Фатальна фотосесія в червоній сукні з Лопес була не менш популярна раніше. Адже частина наряду виявилася навмисно відкинута, щоб можна було побачити форми Дженніфер, яка позувала без білизни, виставляючи напоказ найцікавіше:

"Тобі потрібен мексиканець, знову в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама; прекрасний бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 Джен обпалює😍; шкодую, що чув про твій розкол з Родом; так що залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.

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