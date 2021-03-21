Українська спортсменка Марина Бех-Романчук продемонструвала ідеальне тіло в сміливому бікіні

Як повідомляє Politeka.net, Українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог радує шанувальників яскравими фотографіями в своєму Instagram. Красуня з ідеальним спортивним тілом не соромиться демонструвати його, викладаючи в соцмережу пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках.

Так, цього разу Марина опублікувала у своєму мікроблозі чарівний кадр, на якому вона ніжиться в прозорій воді басейну. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому білому купальнику-бікіні, який красиво підкреслив не тільки струнке рельєфне тіло, але і відмінний загар. Волосся дівчини розпущене і спадає на спину, а на її обличчі немає макіяжу, тільки вираз повного блаженства.

У підписі до публікації Бех-Романчук написала: "Хороших і сонячних вихідних". Фолловери спортсменки тут же почали активно обговорювати її новий образ, засинаючи компліментами і захоплюючись її ідеальним тілом. "Красива", "Чудова", "Красива і гаряча", "Доброго ранку", "Чудова", "Вау, приголомшлива панорама", "Абсолютно приголомшлива, гаряча, чуттєва і спокусливо приголомшлива", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях під фото Марини.

Нагадаємо, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал пружним "горішком", вигнувшись в трусах перед дзеркалом: так виглядає ідеал.

Також Politeka писала, Фігуриста Марина Бех-Романчук в купальнику прийняла пікантну позу біля вікна: "Насолоджуйтеся".