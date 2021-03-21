Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук продемонстрировала идеальное тело в смелом бикини

Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед радует поклонников яркими фотографиями в своем Instagram. Красотка с идеальным спортивным телом не стесняется демонстрировать его, выкладывая в соцсеть пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках.

Так, в этот раз Марина опубликовала в своем микроблоге очаровательный кадр, на котором она нежится в прозрачной воде бассейна. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном белом купальнике-бикини, который красиво подчеркнул не только стройное рельефное тело, но и отличный загар. Волосы девушки распущены и спадают на спину, а на ее лице нет макияжа, только выражение полного блаженства.

В подписи к публикации Бех-Романчук написала: "Хороших и солнечных выходных". Фолловеры спортсменки тут же принялись активно обсуждать ее новый образ, засыпая комплиментами и восхищаясь ее идеальным телом. "Красивая", "Великолепная", "Красивая и горячая", "Доброе утро", "Замечательная", "Вау, потрясающая панорама", "Абсолютно потрясающая, горячая, чувственная и соблазнительно потрясающая", - пишут восторженные поклонники в комментариях под фото Марины.

Напомним, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".