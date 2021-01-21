Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит время с любимым

Спортсменка в 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука, с тех пор она регулярно делится снимками с ним, передает Politeka.net.

В этот раз легкоатлетка опубликовала фото с супругом, сделанное во время отдыха в Турции.

Марина запрыгнула на руки к Михаилу, сверкнув идеальными ножками и упругими ягодицами в плавках. Красотка была также в коротенькой футболочке, которая обнажила ее красивый пресс.

В это время супруг Марины позировал в плавках.

Пара страстно поцеловалась и было видно, как она счастлива.

"Скучаю по тебе", - написала Бех-Романчук.

Пост за 10 минут собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"🔥🔥лучшие", "Вау", "Он счастливчик хе-хе хе", - написали пользователи сети.

Напомним, Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года.

Звезда дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате мира среди юношей в Лилле (Франция), где заняла пятое место. В этом же году она выиграла Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне.

Звезда ставила настоящие рекорды. В частности в прошлом году в Льевене (Франция) Марина победила с результатом 6,90 м, а позже стала победительницей сезона World Athletics Indoor Tour в прыжках в длину и получила wild card на зимний чемпионат мира-2021, который должен был состояться в сезоне 2020 в Китае, но из-за китайского вируса был перенесен.

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