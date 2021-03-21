Тема відносин Тіни Кароль і Дана Балана не вщухає в мережі навіть через місяці закінчення одного з сезонів проекту "Голос" , в якому вони були разом суддями

Відомий Молдавський артист після того, як не раз підігрівав чутки про свої стосунки з Тіною Кароль, як і раніше не дає ніяких коментарів. Причому також чоловік намагається рідко згадувати свою сім'ю, щоб не доставляти зайвих занепокоєнь.

Так як фанати на спеціальних акаунтах в Instagram практично кожен день публікують різні романтичні відео з Тіною і Даном, вони також намагаються поділитися і чимось більш особистим, про що зірки не говорять. Наприклад, не так давно в соціальних мережах згадали про батьків і бабусю з дідусем Дана.

Людмила і Міхай Балан добре відомі аудиторії співака, так як мама артиста медійна особистість, а ось батько – дипломат, який очолює службу інформації та безпеки Республіки Молдова.

Згідно з інформацією в мережі, бабуся і дідусь Дана зараз живуть в невеликому селі Старі Саратени. Сам чоловік відвідує родичів, коли може-кілька років тому він сам показував в Instagram відео і фото зі святкування дня народження. Разом з мамою, бабусею і дідусем Дан з'явився на простому і домашньому фото.

Варто відзначити, що Тіна Кароль, з якою чоловікові приписують роман, вже знайома з його мамою – Людмила з'являлася на «Голосі» і навіть заспівала досить незвичайну пісню, присвятивши її парі.

У соцмережах навіть існують фан-групи, присвячені "роману" між артистами. На одній з таких сторінок з'явився знімок, на якому Кароль і Бала відображені разом зі своїми мамами.

Відзначимо, шанувальники поєднала два знімки в фоторедакторі таким чином, що вийшло ніби одне спільне сімейне фото, на якому Дан обіймає свою маму, а Тіна – свою, що стоїть поряд.

"Яка краса", " Душевно і тепло❤", " Тіна дуже схожа на маму Дана», «дуже гармонійно поєднуються один з одним. Пара прекрасна", " це так здорово. Я так хочу щоб вони були щасливі", "нестерпно красиво" « " дивно) у них і мами-один типаж😊 як?", "Це прекрасно», «Так зворушливо», "дуже мило", - пишуть в коментарях.

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