Відомий український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров заробив всенародну любов

Дмитро подорожує світом і показує глядачеві найнебезпечніші й далекі місця у своїй передачі "Світ навиворіт". Проект заробив величезну популярність через харизматичного ведучого.

В одному з інтерв'ю телеведучий розповів, що покладався на удачу, вирішивши зробити перший сезон "Світу навиворіт", пише odnaminyta.com. За його словами, він знімав "на свій смак", щоб цікаво було дивитися.

В результаті на екрани вже вийшло 12 сезонів, і тільки на Ютубі випуски збирають мільйони переглядів.

"Світ навиворіт" приніс Комарову не тільки популярність, але і хороші доходи.



За словами Дмитра, його річний прибуток становить 123 млн грн, а щомісячний дохід від відеоблогу - 100 тис.грн.

Телеведучий вже купив будинок за 150 тис.дол і квартиру за 350 тис. дол. Їздить мандрівник на повнопривідному Land Rover Defender. Також Дмитро володіє накопиченнями в банку.

Відомо, що також телеведучий витрачає гроші на благодійність і радує людей, що беруть участь в зйомках його програми. Так, наприклад, в Бразилії Комаров подарував багатодітній родині автобус.

Варто відзначити, що з 2019 року мандрівник перебуває у шлюбі з моделлю, Олександрою Кучеренко.

Поки у пари немає дітей, але обидва мріють про велику сім'ю.

"Я з дитинства знала, що у мене будуть чоловік і діти. Мені здається, дівчатка завжди заздалегідь знають, чого хочуть: золоту медаль, чоловіка, трьох дітей. Перші два пункти вже збулися. Сподіваюся, збудеться і третій", - поділилася планами дружина Комарова.

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