Известный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров заработал всенародную любовь

Дмитрий путешествует по миру и показывает зрителю самые опасные и далекие места в своей передаче "Мир наизнанку". Проект заработал огромную популярность из-за харизматичного ведущего.

В одном из интервью телеведущий рассказал, что полагался на удачу, решив сделать первый сезон "Мира наизнанку", пишет odnaminyta.com. По его словам, он снимал "на свой вкус", чтобы интересно было смотреть.

В результате на экраны уже вышло 12 сезонов, и только на Ютубе выпуски собирают миллионы просмотров.

"Мир наизнанку" принес Комарову не только популярность, но и хорошие доходы.



По словам Дмитрия, его годовая прибыль составляет 123 млн грн, а ежемесячный доход от видеоблога - 100 тыс. грн.

Телеведущий уже купил дом за 150 тыс. долл и квартиру за 350 тыс. долл. Ездит путешественник на полноприводном Land Rover Defender. Также Дмитрий владеет накоплениями в банке.

Известно, что также телеведущий тратит деньги на благотворительность и радует людей, участвующих в съемках его программы. Так, например, в Бразилии Комаров подарил многодетной семье автобус.

Стоит отметить, что с 2019 года путешественник состоит в браке с моделью, Александрой Кучеренко.

Пока у пары нет детей, но оба мечтают о большой семье.

"Я с детства знала, что у меня будут муж и дети. Мне кажется, девочки всегда заранее знают, чего хотят: золотую медаль, мужа, троих детей. Первые два пункта уже сбылись. Надеюсь, сбудется и третий", – поделилась планами жена Комарова.

Напомним, что пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".

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