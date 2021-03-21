Известный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров заработал всенародную любовь
Дмитрий путешествует по миру и показывает зрителю самые опасные и далекие места в своей передаче "Мир наизнанку". Проект заработал огромную популярность из-за харизматичного ведущего.
В одном из интервью телеведущий рассказал, что полагался на удачу, решив сделать первый сезон "Мира наизнанку", пишет odnaminyta.com. По его словам, он снимал "на свой вкус", чтобы интересно было смотреть.
В результате на экраны уже вышло 12 сезонов, и только на Ютубе выпуски собирают миллионы просмотров.
"Мир наизнанку" принес Комарову не только популярность, но и хорошие доходы.
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По словам Дмитрия, его годовая прибыль составляет 123 млн грн, а ежемесячный доход от видеоблога - 100 тыс. грн.
Телеведущий уже купил дом за 150 тыс. долл и квартиру за 350 тыс. долл. Ездит путешественник на полноприводном Land Rover Defender. Также Дмитрий владеет накоплениями в банке.
Известно, что также телеведущий тратит деньги на благотворительность и радует людей, участвующих в съемках его программы. Так, например, в Бразилии Комаров подарил многодетной семье автобус.
Стоит отметить, что с 2019 года путешественник состоит в браке с моделью, Александрой Кучеренко.
Пока у пары нет детей, но оба мечтают о большой семье.
"Я с детства знала, что у меня будут муж и дети. Мне кажется, девочки всегда заранее знают, чего хотят: золотую медаль, мужа, троих детей. Первые два пункта уже сбылись. Надеюсь, сбудется и третий", – поделилась планами жена Комарова.
Напомним, что пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".
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