Стало відомо про смерть переможниці конкурсу краси з Киргизстану Зульфіри Еркінбекової

Трагічну новину повідомили родичі 27-річної моделі в соцмережі Instagram, передає Politeka.net

Раніше у колишньої "міс Бішкек" і віце-міс Національного конкурсу краси діагностували рак яєчників і канцероматоз очеревини. Їй була потрібна дорога операція, на яку потрібно було близько $20 тисяч доларів. 13 березня Зульфіра разом з чоловіком вирушили до Туреччини.

Модель молила про допомогу у своїх передплатників в соціальних мережах.

"Прошу допомоги, молю про допомогу всіх небайдужих, хто може допомогти мені. Це довгий і важкий шлях, але здаватися не можна. Позаду так багато, попереду ще більше. Прошу допомогти мені боротися, відгукнутися і взяти активну участь у відновленні мого здоров'я по можливості! Я хочу жити і сказати, що я перемогла рак», — писала зульфіра всього тиждень тому.

Але біда підкралася незважаючи на активне бажання дівчини жити, лікарі не встигли. Вона померла на лікарняному ліжку в Стамбулі. Вдома у Зульфіри залишилися 5-річна дочка і 4-місячний син.

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