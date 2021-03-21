Стало известно о смерти победительницы конкурса красоты из Киргизстана Зульфиры Эркинбековой

Трагическую новость сообщили родственники 27-летней модели в соцсети Инстаграм, передает Politeka.net

Ранее У бывшей «Мисс Бишкек» и вице-мисс национального конкурса красоты диагностировали рак яичников и канцероматоз брюшины. Ей требовалась дорогостоящая операция, на которую нужно было порядка $20 тысяч долларов. 13 марта Зульфира вместе с мужем отправились в Турцию.

Модель молила о помощи у своих подписчиков в социальных сетях.

«Прошу помощи, молю о помощи всех неравнодушных, кто может помочь мне. Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя. Позади так много, впереди еще больше. Прошу помочь мне бороться, откликнуться и принять активное участие в восстановлении моего здоровья по возможности! Я хочу жить и сказать, что я победила рак», — писала Зульфира всего неделю назад.

Но беда подкралась несмотря на активное желание девушки жить, врачи не успели. Она скончалась на больничной койке в Стамбуле. Дома у Зульфиры остались 5-летняя дочь и 4-месячный сын.

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