Український співак Олег Винник, який є тренером "Голосу країни" і детективом в шоу "Маска", розповів, що чекає любителів проектів

Артист став улюбленцем жінок, завдяки своєму таланту і зовнішності, передає Politeka.net. Зараз артист знімається в різних проектах, підкорюючи своїми образами.

Так, Олег з'явився на шоу "Голос країни" в стильному луці. Він одягнув чорну куртку з блискучими деталями. Артист розчахнув верхній одяг, блиснувши чорною кофтою. Також Винник був у сірих джинсах.

Співак присів на крісло тренера і подивився в камеру.

"Друзі, сьогодні слухаємо нові дуети на @goloskrainy_official. Дивіться батли кращих вокалістів 11 сезону о 21:00 на @ 1plus1_ua 😎", - написав співак.

За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Краще вокаліста ніж ви - немає 😍 😍 😍 💕", "дуже чекаю Голос країни ", "привіт.🙌 батл, так батли ... 😃 ", "😍 😍 😍 😍 😍Нові дуети, нові неймовірні емоції .❤ ️ ", "Чекаємо 👏", " чекаємо, вболіваємо, насолоджуємося! 👏", "Я переживаю за вашу неймовірну команду я впевнена що вона у вас найкраща і буде на вищому рівні, і ви виберете сильного, який вас вразить до глибини душі і торкнеться вашого сердечка, удачі вам і вашій команді 🥰 ми з вами , ваші вовчиці 🔥", ", "Олег, обов'язково подивимося - я впевнена, що буде цікаво - я дивилася уривки відео, як Ви тренуєте Ваших підопічних - мені дуже сподобалося! Чекаю вечора!".



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