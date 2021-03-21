Відома модель Емілі Ратаковски у весняному образі з букетом не стала ховати фігуру

Після народження сина Ратаковскі стала все більше часу приділяти сім'ї і намагається не так часто з'являтися в Instagram. Поки в мережі обговорюють, як модель буде відновлюватися після пологів і коли продовжить свою кар'єру, зірка сама відмовляється від коментарів.

В цей час на фан-акаунтах публікують різні фото і відео, які були зроблені до вагітності моделі. Також в Мережу потрапили останні свіжі знімки з Ратаковскі без фотошопу. Як можна помітити, зірка вважає за краще носити навесні прості нюдові костюми, що складаються з класичних розкльошених брюк і майок з тонкими лямками.

Без укладок, макіяжу і фільтрів зірка не виглядала такою худорлявою, як зазвичай. Тим не менш, супермодель як і раніше може захопити собою.

"Я б не сказала, що я та дівчина, яка не може жити без чіпсів, але я люблю з'їсти кекс або Круасан вранці. Повноцінно спи і пий більше води, рухайся – це наші істини», - говорила в інтерв'ю раніше Емілі.

Також раніше Емілі Ратаковскі показала себе в цікавим образі, захопивши фанатів. На фото дівчина позувала в наряді в горошок, який вирішила залишити розкритим. У руці Ратаковскі тримала собаку, а волосся залишила розпущеним.

"Занадто солодка", "чистий вогонь", "Форма життя", "Бог - це жінка", " Доброго ранку. Любов", " Добре, тепер вона стає дійсно дикою. Дотепність", " ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так?", "Вражаюче", "Омг так жарко".

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