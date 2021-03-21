Известная модель Эмили Ратаковски в весеннем образе с букетом не стала прятать фигуру

После рождения сына Ратаковски стала все больше времени уделять семье и старается не так часто появляться в Инстаграм. Пока в сети обсуждают, как модель будет восстанавливаться после родов и когда продолжит свою карьеру, звезда сама отказывается от комментариев.

В это время на фан-аккаунтах публикуют различные фото и видео, которые были сделаны до беременности модели. Также в сеть попали последние свежие снимки с Ратаковски без фотошопа. Как можно заметить, звезда предпочитает носить весной простые нюдовые костюмы, состоящие из классических расклешенных брюк и маек с тонкими лямками.

Без укладок, макияжа и фильтров звезда не выглядела такой худощавой, как обычно. Тем не менее, супермодель по-прежнему может восхитить собой.

«Я бы не сказала, что я та девушка, которая не может жить без чипсов, но я люблю съесть кекс или круассан по утрам. Полноценно спи и пей больше воды, двигайся – это наши истины», - говорила в интервью ранее Эмили.

Также ранее Эмили Ратаковски показала себя в интересным образе, восхитив фанатов. На фото девушка позировала в наряде в горошек, который решила оставить раскрытым. В руке Ратаковски держала собаку, а волосы оставила распущенными.

"Слишком сладкая", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?", "Поразительно", "Омг так жарко",

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

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