"Холостяк" Макс Михайлюк поділився зворушливим фото зі своєю вагітною дружиною

Довгий час прославився після шоу «Холостяк» пілот Макс Михайлюк мовчав про те, що його дівчина – модель Дарина Хлистун чекає дитину. Зараз пара активно готується до швидкої появи на світ малюка, приділяє весь час вивченню нової для них теми і розповідає в Instagram, як змінилося їхнє життя.

За словами пари, вони вже в шлюбі, хоча ніяких подробиць про це розкривати не планують. Кілька годин сам Михайлюк вирішив нагадати про себе, побажати гарного дня і поділився яскравим сімейним фото з Дашею.

Пара ніжно обіймалася один з одним, акцентуючи увагу на положенні моделі – тому вони обидва були без верхнього одягу і в досить простих образах в цілому.

"One small positive thought can change your whole day☀️❤️ P. S. Штора не наша😅», - написав Макс.

Ось що відповідають фанати: "такі позитивні, супер!; Щастя вам на довгі роки; які ви Класні. Щастя вам❤; Макс обіймає відразу двох улюблених дівчаток❤; красива пара 😍; 😂щоб не було претензій що пом'ята; Милашки❤; а чому весілля не було?; Про штору😂 🔥, хейтери без роботи залишилися🙌; щастя Вам))) насолода дивитися 🔥».

До цього моделілся новими кадрами в своєму Instagram, на яких показав, як розслабляється з моделлю Дашею Хлистун, яка чекає від нього дитину.

Її чоловік вирішив поговорити з коханою, а заодно розповів глядачам про неприємності, яка з ним сталася. Дівчина щосили захоплена телефоном, тому Михайлюку доводиться її гукнути:

"Кисюля! Що робиш? Паспорт мій шукаєш? Друзі, я паспорт втратив. Підкажіть будь ласка, як знайти паспорт", - звернувся Макс до своїх передплатників.

