«Холостяк» Макс Михайлюк поделился трогательным фото со своей беременной женой

Долгое время прославившийся после шоу «Холостяк» пилот Макс Михайлюк молчал о том, что его девушка – модель Дарья Хлистун ждет ребенка. Сейчас пара активно готовится к скорому появлению на свет малыша, уделяет все время изучению новой для них темы и рассказывает в Инстаграм, как изменилась их жизнь.

По словам пары, они уже в браке, хотя никаких подробностей об этом раскрывать не планируют. Несколько часов сам Михайлюк решил напомнить о себе, пожелать хорошего дня и поделился ярким семейным фото с Дашей.

Пара нежно обнималась друг с другом, акцентируя внимание на положении модели – поэтому они оба были без верхней одежды и в довольно простых образах в целом.

«One small positive thought can change your whole day☀️❤️ P.S. Штора не наша😅», - написал Макс.

Вот что отвечают фанаты: «Такие позитивные, супер!; Счастья вам на долгие года;Какие вы классные. Счастья вам❤; Макс обнимает сразу двоих любимых девочек❤; Красивая пара 😍; 😂чтоб не было претензий что помята; Милашки❤; А почему свадьбы не было?; Про штору😂🔥, хейтеры без работы остались 🙌; Счастья вам)))Наслаждение смотреть 🔥».

До этого моделился новыми кадрами в своем Инстаграм, на которых показал, как расслабляется с моделью Дашей Хлистун, которая ждет от него ребенка.

Ее супруг решил поговорить с возлюбленной, а заодно рассказал зрителям о неприятности, которая с ним произошла. Девушка вовсю увлечена телефоном, поэтому Михайлюку приходится ее окликнуть:

«Кисюля! Что делаешь? Паспорт мой ищешь? Друзья, я паспорт потерял. Подскажите пожалуйста, как найти паспорт», - обратился Макс к своим подписчикам.

