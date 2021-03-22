Вагітність їй до лиця

Дружина екс-холостяка Добриніна Даша Квіткова, яка зараз перебуває в цікавому положенні, порадувала шанувальників звабливим чином і отримала масу захоплених компліментів

Дівчина знялася в новій чуттєвій фотосесії і першими результатами поділилася в своєму Instagram-акаунті, передає Politeka.net

Даша постала в сірому піджаку в смужку, який вона одягла на голе тіло, з-під нього видно вагітний живіт.

Дружина Добриніна показала фотографію в кольорі і чорно-білих тонах. На знімку вона позувала щасливою з яскравим макіяжем на обличчі і злегка розпатланим укладанням.

"Завжди знаходити привід для посмішок🕊", - йдеться в підписі.

Відзначимо, що Квіткова часто ділиться чуттєвими фото, на яких демонструє свій значний живіт.

Шанувальники обдарували її масою компліментів.

"Оххх",

"Яка красива 😍",

" Даша, шикарна! Костюм 👌",

" Материнство вам до лиця❤️",

"Шикарна посмішка", - висловилися в мережі.

До слова, дружина Микити Добриніна 22-річна Даша Квіткова активно ділиться з публікою своїми переживаннями з приводу вагітності.

Два дні тому вона повідомила, що вже перебуває на 23 тижні вагітності, а також поділилася радощами і бідами.

"Груди болить просто нестерпно. Це поки єдине, що приносить дискомфорт. Росте і болить😅", - поскаржилася вона.

Крім того, Даша розповіла про те, що останнім часом стала частіше бачити сни, причому страшні. Це дуже турбує майбутню маму.

Нагадаємо, що вагітна дружина " Холостяка "Микити Добриніна в білизні збентежила новою фігурою:"пишіть ви, а соромно мені".

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