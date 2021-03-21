Відомий український артист Андрій Данилко відверто висловився про світські тусовки, виливши душу Катерині Осадчій

Вєрка Сердючка завжди славилася своїм веселим характером і любов'ю до гулянок з гучними піснями і танцями. Втім, шанувальники співачки знають, що сам Данилко є її протилежністю. Так, артист не раз демонстрував свою нелюбов до тусовок, які є невід'ємною частиною шоу-бізнесу, і зайвої уваги з боку публіки.

Як повідомляє Politeka.net, Данилко прокоментував цю особливість свого характеру в інтерв'ю Каті Осадчій. Так, ведуча почала розпитувати артиста на одному зі світських заходів в приміщенні, рясно прикрашеному кульки та іншими атрибутами вечірки.

"Катя, я дуже соромлюся. Давай не будемо зараз розмовляти. Музика грає, кулі ці дурні,купа людей ... я стільки за тиждень не розмовляю, як сьогодні!", - з досадою заявив артист.

Осадча зауважила, що все перераховане Данилко – це специфіка вечірок. А ось артист в серцях заявив, що не любить всього цього.

"Ну не мій день видно сьогодні!", сказав артист, а потім поспішив закінчити інтерв'ю, поцілувавши ведучу в щічку.

Варто відзначити, що навіть на такому яскравому заході Данилко з'явився в своєму традиційному вбранні: чорній куртці і кепці, а також з маскою на підборідді.

Нагадаємо, розсекречене ім'я зірки в костюмі Буряка на "масці", Данилко рознервувався: "Як можна було відкрити його?!".

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