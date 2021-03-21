Співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA), яка раніше була солісткою групи "Nikita", розбурхала постільними кадрами
Чуттєве відео, яке нікого не залишить байдужим, знаменитість розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Кумейко ефектно стрибнула в білосніжне ліжко і розляглася в ній, закривши від насолоди очі. Красуня при цьому не упустила можливості продемонструвати свою розкішну фігуру, одягнену в тонкий напівпрозорий наряд.
"Готова до нового робочого тижня 🖤 а ви ?",- запитала вона у своїх шанувальників.
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Відзначимо, що Анастасія Кумейко обожнює радувати фанатів в Instagram гарячими кадрами. Зірка активно займається спортом і тому може похвалитися розкішним тілом.
Фолловери не пройшли повз, обдарувавши Кумейко компліментами.
"Приголомшливе ! Я тепер мрію про таку", " як завжди...на межі фолу!))😉🔥💐",
"Хочу щоб цей вечір ніколи не кінчався, щоб не йти завтра на роботу)",
"Дивлячись де і з ким проводити "робочий тиждень", - пишу в мережі.
Зовсім недавно Настя опублікувала спекотне відео в білизні і ботфортах. Красуня була в спортивному ліфчику, який підкреслив бюст, а трусики на товстій гумці, злегка підстрибнули, оголивши сідниці.
Також на артистці була червона куртка - її вона відчинила.
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А ще Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко в ліфчику і пальто показала, чим займається, поки ніхто не бачить