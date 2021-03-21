Молода модель і переможниця "Супер Топ-моделі по-українськи" Таня Брик показала звабливі знімки
Як передає Politeka.net, свіжі фотографії вона за традицією розмістила у себе в Instagram.
Модель позувала крупним планом в сукні з корсетом, яка підкреслила пружний бюст і об'ємному кольє-нашийнику.
Волосся їй поклали в хвилясту укладку, а макіяж візажисти виконали з акцентом на очі.
Фотографії були злегка розмиті, проте не втратили своєї чарівності. На них красуня виглядала чуттєвої і пристрасної одночасно.
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"Від поганого настрою треба позбавлятися... поганою поведінкою:)», - зізналася вона.
Її шанувальники прийшли в захват через опубліковані фотографії.
"Уфф", "Прекрасна", "шикарна", "Таня вогонь", - пишуть в мережі.
Відзначимо, що Тетяна Брик славиться пікантними фотографіями і просто своєю красивою зовнішністю.
У себе в Інстраграм вона роздає шанувальникам всілякими корисні поради щодо схуднення і приведення свого організму в відмінну форму. За це її і люблять.
Раніше Таня вирішила показати архівні фото на прохання своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Красуня із задоволенням показала миле дитяче фото з батьком, з яким в обнімку позувала. Також дівчина поділилася кадром, зробленим в 2011 році під час найпершої своєї фотосесії.
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