Молода модель і переможниця "Супер Топ-моделі по-українськи" Таня Брик показала звабливі знімки

Як передає Politeka.net, свіжі фотографії вона за традицією розмістила у себе в Instagram.

Модель позувала крупним планом в сукні з корсетом, яка підкреслила пружний бюст і об'ємному кольє-нашийнику.

Волосся їй поклали в хвилясту укладку, а макіяж візажисти виконали з акцентом на очі.

Фотографії були злегка розмиті, проте не втратили своєї чарівності. На них красуня виглядала чуттєвої і пристрасної одночасно.

"Від поганого настрою треба позбавлятися... поганою поведінкою:)», - зізналася вона.

Її шанувальники прийшли в захват через опубліковані фотографії.

"Уфф", "Прекрасна", "шикарна", "Таня вогонь", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що Тетяна Брик славиться пікантними фотографіями і просто своєю красивою зовнішністю.

У себе в Інстраграм вона роздає шанувальникам всілякими корисні поради щодо схуднення і приведення свого організму в відмінну форму. За це її і люблять.

Раніше Таня вирішила показати архівні фото на прохання своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Красуня із задоволенням показала миле дитяче фото з батьком, з яким в обнімку позувала. Також дівчина поділилася кадром, зробленим в 2011 році під час найпершої своєї фотосесії.

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