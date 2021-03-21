Популярна українська співачка Аліна Гросу показала незвичайну нову зачіску і розповіла про плани підготовки до літа
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Як і більшість артистів, Гросу ретельно стежить за своєю фігурою. Однак, навіть їй іноді потрібні додаткові тренування. На нових кадрах співачка показала, як займається в спортзалі.
На коротких відео Гросу здалася в чорних спортивних штанях і майці. Увагу до себе тут же привернула нова зачіска співачки: вона заплела своє волосся в безліч тонких кісок, які виглядають дуже ефектно. Щоб косички не заважали їй займатися, співачка зібрала їх у себе на маківці.
Артистці явно подобається цей образ, тому вона із задоволенням знімає себе на камеру і корчить милі пики з висунутим язиком.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Скандал з романом 8-річної киянки з 13-річним блогером отримав несподіване продовження: "виявилася онукою..."
Спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "Як троянда у футлярі"
Обличчя 73-річної Ротару без окулярів показали зблизька, секрет вічної молодості розкритий: "лікар, який її оперує…"
Як виглядають двійнята Кравець з "Квартал 95", обличчя яких вона довго приховувала, Осадча вирішила показати: "Свої забобони"
"Будемо худнути до літа або залишаємося такими ж красивими?", - поцікавилася у своїх передплатників Гросу в підписі до кадрів зі спортзалу.
Раніше ми писали, що Гроссу поділилася атмосферним фото з акцентом на очі.
Дівчина стоїть в тіні, і лише один промінь світла потрапляє на її глибокі очі, підкреслюючи загадковий образ і прекрасний лик молодої зірки.
Нагадаємо, Гросу підкреслила спокусливі вигини сукнями в горошок: "Аліночка, супер!".
Як повідомляла Politeka, загадкова Гросу в Прощену неділю зворушила українців щирою історією: "До сліз".
Також Politeka писала, що Полякова на шоу "Маска" зухвало проїхалася по Гросу, співачка вирішила не мовчати: "Просто в шоці...".