Популярна українська співачка Аліна Гросу показала незвичайну нову зачіску і розповіла про плани підготовки до літа

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як і більшість артистів, Гросу ретельно стежить за своєю фігурою. Однак, навіть їй іноді потрібні додаткові тренування. На нових кадрах співачка показала, як займається в спортзалі.

На коротких відео Гросу здалася в чорних спортивних штанях і майці. Увагу до себе тут же привернула нова зачіска співачки: вона заплела своє волосся в безліч тонких кісок, які виглядають дуже ефектно. Щоб косички не заважали їй займатися, співачка зібрала їх у себе на маківці.

Артистці явно подобається цей образ, тому вона із задоволенням знімає себе на камеру і корчить милі пики з висунутим язиком.

"Будемо худнути до літа або залишаємося такими ж красивими?", - поцікавилася у своїх передплатників Гросу в підписі до кадрів зі спортзалу.

Раніше ми писали, що Гроссу поділилася атмосферним фото з акцентом на очі.

Дівчина стоїть в тіні, і лише один промінь світла потрапляє на її глибокі очі, підкреслюючи загадковий образ і прекрасний лик молодої зірки.

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