Тіна Кароль показала, як проводить вечір зі своїм сином Венею, проте шанувальники помітили, що з ними є хтось третій

Як відомо, популярна співачка не часто ділиться з шанувальниками особистими кадрами. Проте час від часу зірка показує свого підрослого сина Веніаміна, яким явно дуже пишається. Цього разу у своєму Instagram Кароль поділилася коротким відео, на якому показала, як вони з Венею проводять разом вечір неділі. Про це пише Politeka.net.

Так як Веня вчиться в Лондоні, вони з мамою бачаться не так часто. Тому на нових кадрах співачка буквально сяє від щастя. Вони з сином зручно влаштувалися поруч і з задоволенням дивляться мультики по телевізору. При цьому, хлопчик явно захоплений переглядом, а мама не може намилуватися на сина.

Відео перепостили на одну з фан-сторінок Кароль, де люди тут же почали обговорювати побачене. При цьому, фанатам здалося, що крім самої співачки і її сина в кімнаті знаходиться хтось ще.

"судячи з заднього плану - не тільки вони удвох", "мультик класний", "хтось третій", "Зайці дивляться мультик про зайців", "ммм, чергове розслідування на ніч", - пишуть люди в коментарях.

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