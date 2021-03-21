Все не так просто

Відома українська модель і телеведуча Поліна Логунова здалася на публіці з чоловіком, Дмитром Ступкою, примірявши розкішний образ

Нещодавно Логунова відзначилася скандальним, що не відчуває себе щасливою в шлюбі з актором. Однак, судячи з нового посту в її Instagram, це не заважає їм з'являтися разом на світських заходах. Так, ведуча поділилася кадрами з церемонії вручення премії «Родина року», де вони зі Ступкою отримали свою почесну нагороду.

Примітно, що Логунова прийшла на церемонію не в сукні, а в чорних штанях в обтяжку і короткому шовковому ТОПі зі спущеними рукавами і вражаючим декольте. Доповнили її образ вишукане перлове намисто.

На фото пара позує разом, як ні в чому не бувало.

Передплатники Поліни тут же почали коментувати пост.

"Вау, вітаю вас", "Поліна, яка ви", "обожнюю вас і вашу сім'ю», «солоденька як цукерка», «ви-самі! Бажаю вашій парі стати найкрутішою у всьому", - пишуть люди.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю Поліна поскаржилася на те, що чоловік її нібито не забезпечує і їй всього доводиться домагатися самої, що робить її нещасливою. Вона навіть заявила, що вони можуть розлучитися, якщо все буде залишатися так само.

У свою чергу, Дмитро заявив, що його дружина хоче всього і відразу, а він дійсно не може дозволити собі великої розкоші. Проте він ясно дав зрозуміти, що не має наміру розлучатися.

Раніше ми писали, що Логунова поділилася кадрами з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона постала в Білій коктейльній сукні з сріблястими паєтками і тонкими лямками. Модель спокусливо приспустила його з плечей, оголивши спину і частину грудей.

Нагадавши, дружина Дмитра Ступки пригрозила розлученням і розповіла про проблеми в сім'ї: "Регулярно хочу померти".

Як повідомляла Politeka, українці піднялися на захист онука Богдана Ступки після скандальних заяв дружини: «Розлучайся».

Також Politeka писала, що хамовита дружина Ступки Логунова в мереживній білизні змусила всіх замовкнути: "повертайся до своєї доярки...".