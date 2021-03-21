Популярна українська співачка Даша Астаф'єва після серйозних проблем зі здоров'ям розповіла, як у неї справи, і показала себе в ліжку

Знаменитість поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Зірка вирішила показати шанувальникам, як розслабляється після насиченого дня. Для цього Астаф'єва поділилася в розділі сторіз невимушеними фото зі свого повсякденного життя.

Спочатку вона показала, як провела цілий день в компанії близьких людей. Потім артистка поділилася милим фото відпочиваючого кота.

"Все добре. Як і планувалося. Не у мене", - написала вона.

Однак, пізніше Даша все ж додала, що у неї зараз теж все добре.

"У мене теж добре. І у моєї улюбленої подушки-мандрівниці теж!",- написала співачка на новому фото.

На ньому можна побачити, як зірка відпочиває в ліжку після насиченого дня. Даша лежить на подушці зовсім без косметики, демонструючи, як виглядає її обличчя без прикрас. Одяг співачки не можна розглянути, проте на фото помітно, що її груди наполовину відкриті, ніби зірка спеціально дражнить глядачів своїми пишними формами.

Варто відзначити, що Даша виглядає особливо добре, враховуючи, що зовсім недавно співачка потрапила в лікарню з серйозними проблемами. У неї діагностували внутрішню кровотечу.

"Мені пощастило. Я жива. Доктор, до якого я потрапила, тепер мій герой!",- писала тоді знаменитість.

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