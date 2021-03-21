Популярная украинская певица Даша Астафьева после серьезных проблем со здоровьем рассказала, как у нее дела, и показала себя в постели

Знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Звезда решила показать поклонникам, как расслабляется после насыщенного дня. Для этого Астафьева поделилась в разделе Сториз непринужденными фото из своей повседневной жизни.

Сначала она показала, как провела целый день в компании близких людей. Затем артистка поделилась милым фото отдыхающего кота.

«Все хорошо. Как и планировалось. Не у меня», - написала она.

Однако, позже Даша все же добавила, что у нее сейчас тоже все хорошо.

«У меня тоже хорошо. И у моей любимой подушки-путешественницы тоже!», - написала певица на новом фото.

На нем можно увидеть, как звезда отдыхает в постели после насыщенного дня. Даша лежит на подушке совсем без косметики, демонстрируя, как выглядит ее лицо без прикрас. Одежду певицы нельзя рассмотреть, однако на фото заметно, что ее грудь наполовину открыта, будто звезда специально дразнит зрителей своими пышными формами.

Стоит отметить, что Даша выглядит особенно хорошо, учитывая, что совсем недавно певица попала в больницу с серьезными проблемами. У нее диагностировали внутреннее кровотечение.

«Мне повезло. Я жива. Доктор, к которому я попала, теперь мой герой!», - писала тогда знаменитость.

Напомним, раскованная Астафьева затмила других звездных красоток формами в кожаном наряде: «Не трогай мой…».

Как сообщала Politeka, Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями: «У меня...».

Также Politeka писала, что раскованная Астафьева устроила концерт в ванной, подразнив распахивающимся халатиком: "будоражит воображение".